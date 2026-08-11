/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ பீட்ரூட் அறுவடை பணி விலை உயர்வால் மகிழ்ச்சி
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:44 PM
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கோத்தகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேயிலை விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக மலை காய்கறி சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. கோத்தகிரி நெடுகுளா, கூக்கல்தொரை, வ. உ.சி., நகர் மற்றும் ஈளாடா பகுதிகளில் நடுப்பாண்டு, பீட்ரூட், அதிக பரப்பளவில் பயிரிட்டு விவசாயிகள் பராமரித்து வருகின்றனர்.
நடப்பு போகத்தில் போதிய மழை பெய்யாததால், விவசாயிகள் கூடுமான வரை, ஓடை தண்ணீரை சேகரித்து, தோட்டங்களுக்கு பாய்ச்சி வருகின்றனர். தற்போது, ஒரு கிலோ பீட்ரூட், மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் உள்ளூர் மண்டிகளில், 80 ரூபாய் வரை கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. உள்ளூர் காய்கறி கடைகளில் கிலோ, 100 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதனால், விவசாயிகள் அறுவடை பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.