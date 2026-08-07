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கூடலுார் அருகே மண்சரிவு :சாலை சேதமடையும் அபாயம்

கூடலுார் அருகே மண்சரிவு :சாலை சேதமடையும் அபாயம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:44 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:44 PM

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கூடலுார்: கூடலுார் இரும்புபாலம் அருகே, தடுப்பு சுவரை ஒட்டி மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால், கோழிக்கோடு சாலை சேதமடையும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

கூடலுாரில் இருந்து கோழிக்கோடு சாலை பிரிந்து செல்கிறது. இச்சாலை உள்ளூர் வாகன போக்குவரத்துக்கு மட்டுமின்றி, கேரளா, கர்நாடகாவை இணைக்கு முக்கிய வழித்தடமாகும். கர்நாடகா, கேரளா இடையே அதிகபாரம் ஏற்றி செல்லும் கனரக வாகனங்கள் இச்சாலை வழியாகவே இயக்கி வருகின்றன.

இந்நிலையில், இரும்புபாலம் அருகே இச்சாலையோரம் பாண்டியார் -புன்னம்புழா ஆற்றை ஒட்டி சில ஆண்டுகளுக்கு முன் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. அப்பகுதியில், நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, சிலர், தனியார் வாகனங்களின் குப்பைகளை எடுத்து வந்து இங்கு கொட்டி செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். அவ்வப்போது, நகராட்சி ஊழியர்கள் குப்பைகளை அகற்றி சீரமைத்தாலும், குப்பைகள் கொட்டுவதை தடுக்க முடியவில்லை.

இந்நிலையில், இரும்புபாலம் அருகே, சாலையோர தடுப்புச் சுவரை ஒட்டி மீண்டும் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பாதிப்பு அதிகரித்தால், சாலை சேதமடைந்து மூன்று மாநில போக்குவரத்து பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது.

ஓட்டுனர்கள் கூறுகையில்,‘ மூன்று மாநிலங்களை இணைக்கும் இந்த சாலையில், இரும்புபாலம் அருகே, ஏற்பட்டுள்ள மண் சரிவால் சாலை சேதமடையும் அபாயம் உள்ளது. அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து சீரமைக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.

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