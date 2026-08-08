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தேயிலை தோட்டத்தில் சிறுத்தைகள் முகாம் -

தேயிலை தோட்டத்தில் சிறுத்தைகள் முகாம் -

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே மேங்கோரேஞ்ச் எஸ்டேட் சாலையோரத்தில் சிறுத்தைகள் முகாமிட்டதால் தொழிலாளர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

பந்தலுார் அருகே மேங்கோரேஞ்ச் எஸ்டேட் மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வருபவர் ஷைனிமுரளி. இவரது குடியிருப்பு அருகே தேயிலை தோட்டத்தில், இரண்டு சிறுத்தைகள் அமர்ந்திருந்து. இது குறித்து தகவல் அறிந்த கவுன்சிலர் ரமேஷ் வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தார். வனச்சரகர் அய்யனார் கூறுகையில்,‘‘குறிப்பிட்ட பகுதியில் வனக்குழுவினர் கண்காணிப்பு பகுதியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். பொதுமக்கள் இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் தனியாக வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்,’’என்றார்.

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