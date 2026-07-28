தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை குற்றவாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை

சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை குற்றவாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை

சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை குற்றவாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஊட்டி: சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து, ஊட்டி மகிளா கோர்ட் தீர்ப்பளித்தது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்த அப்பு,32. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, திருப்பூரில் பணியாற்றிய போது, நீலகிரியை சேர்ந்த பழங்குடியின பெண்ணும் அங்கு பணியாற்றி உள்ளார். அப்போது, இருவரும் நெருங்கி பழகியுள்ளனர். திருமணம் செய்து கொண்டனர். அவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தது. இதற்கிடையே மனைவியின் வீட்டுக்கு வந்த, 7 வயது சிறுமியை அப்பு பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.

புகாரின் பேரில், எருமாடு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, 2022 ஏப்., 22ம் தேதி அப்புவை கைது செய்தனர். இவ்வழக்கு, ஊட்டி மகிளா கோர்ட்டில் நடந்து வந்தது. ஜாமினில் வந்த அப்பு தலைமறைவானார். வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் இருந்ததால், பிடிவாரன்ட் பிறக்கப்பட்டது.

இதற்கிடையே, கடந்த, இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு, அப்புவை கைது செய்த போலீசார் ஊட்டி கிளை சிறையில் அடைத்தனர். நேற்று முன்தினம் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. அதில், சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த அப்புவிற்கு ஆயுள் தண்டனை, 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நீதிபதி செந்தில்குமார் தீர்ப்பளித்தார். அப்பு, கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us