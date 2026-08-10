நீதிமன்ற வளாகத்தில் புதிய அஞ்சல் கிளை

ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 PM
ஊட்டி: -: ஊட்டி காக்கா தோப்பு பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் புதிய அஞ்சல் கிளை துவக்க விழா நடந்தது.
மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி முரளிதரன் அஞ்சல் கிளையை துவக்கி வைத்தார்.
மாவட்ட அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அசோக் குமார் முன்னிலை வகித்தார். இதில், நீதித்துறை அலுவலர்கள், வக்கீல்கள் உட்பட, பொதுமக்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.
இந்த அஞ்சல் கிளை கவுன்டர், அனைத்து வேலை நாட்களில் காலை, 10:00 மணி முதல் பிற்பகல், 3:00 மணி வரை செயல்படும் என்பதால், வக்கீல்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சல் சேவையை எளிதில் பெற முடியும்.
இந்த கவுன்டர் வாயிலாக, ஸ்பீட் போஸ்ட், பார்சல், சர்வதேச அஞ்சல் பதிவு, அஞ்சல் தலைகள் மற்றும் தபால் சேகரிப்பு பொருட்கள் விற்பனை, இந்திய போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி சேவைகளுடன், இந்திய அஞ்சல் துறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, பிற சேவைகளும் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கும்.