ஊட்டியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் ரூ. 200 கோடிக்கு திட்ட அறிக்கை
ஊட்டியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் ரூ. 200 கோடிக்கு திட்ட அறிக்கை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
ஊட்டி: -: ஊட்டி நகராட்சியில், 200 கோடி ரூபாய மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை செயல்படுத்த, அரசுக்கு மதிப்பீடு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊட்டி நகராட்சியில், 36 வார்டுகளில், 1.27 லட்சம் மக்கள் வசிக்கின்றனர். தவிர, 3 ஆயிரம் வணிக நிறுவனங்களுடன், 500 க்கும் மேற்பட்ட தங்கும் விடுதிகள் உள்ளன. நாள்தோறும் சராசரியாக, 5 முதல், 10 ஆயிரம் மக்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
கடந்த, 1993ல், மலை பாங்கான, 16 வார்டுகள் தவிர, 20 வார்டுகளில், 30 கோடி ரூபாய் செலவில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு, 30 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில், தற்போது மக்கள் தொகையின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதால், திட்டம் போதுமானதாக இல்லை.
தவிர, பல்வேறு இடங்களில் கால்வாய்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவுநீர் சாலையின் மேல் ஓடுவதுடன், சிறிய மழைக்கே சாக்கடை கால்வாயில் தண்ணீர் புகுந்து அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவு நீருடன், தண்ணீர் சாலையில் ஓடி, குளமாக காட்சியளிக்கிறது.
அனைத்து வார்டுகளிலும், பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி, கால்வாயை விரிவுபடுத்த வேண்டும். என, மக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர். அதன்படி, கடந்து ஆட்சியில், 200 கோடி ரூபாய் திட்ட அறிக்கை தயாரித்து அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பரிசீலனையில் உள்ள திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டுமென மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா கூறுகையில், ‘‘சர்வதேச சுற்றுலா நகரமான ஊட்டியின் அழகை காக்கும் பொருட்டு, 200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பாதாள சாக்கடை திட்டம், முக்கிய பிரச்னையாக உள்ளது. அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன், திட்டம் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும்.’’ என்றார்.