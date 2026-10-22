/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/த.வெ.க., வெற்றி மகிழ்ச்சியில் கட்சியினர்
UPDATED : அக் 09, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:46 PM
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பந்தலுார்: மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளில் நடந்த இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க., வெற்றி பெற்றதால், கட்சியினர் வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மதுராந்தகம் பகுதியில் நடந்த இடைத்தேர்தலில், த.வெ.க., வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல்; தாராபுரம் தொகுதியில் சத்தியபாமா ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர். இந்த வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில், ஊட்டி சேரிங்கிராஸ் பகுதியில் பட்டாசு வெடித்து, கட்டியின் மாவட்ட நிர்வாகி ரமேஷ் தலைமையில் கட்சியினர் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பந்தலுாரில், வக்கீல் பிரிவு நிர்வாகி வக்கீல் மோகன்ராஜ் தலைமையில் பட்டாசு வெடித்தும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கியும் மகிழ்ந்தனர்.