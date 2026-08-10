குன்னூரில் வீணாகும் குடிநீர் தீர்வு காண மக்கள் வலியுறுத்தல்
குன்னூரில் வீணாகும் குடிநீர் தீர்வு காண மக்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 PM
குன்னூர்:
குன்னூரில் குழாய்கள் உடைந்து தொடர்ந்து குடிநீர் வீணாகுவதை தடுக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் மோர்ஸ் கார்டன் செல்லும் நடைபாதையில், டிம்பர் டாப்ஸ் பள்ளி அருகே உள்ள குடிநீர் குழாயிலிருந்து தொடர்ந்து தண்ணீர் வீணாகி வருகிறது. இந்த பகுதியில் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை தடுப்பதற்காக ரப்பர் பட்டி சுற்றப்பட்டு தற்காலிகமாக அடைக்கப்பட்ட போதிலும், தண்ணீர் வீணாவது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.
இதேபோல சாமண்ணா பார்க் அருகிலுள்ள வங்கிக்கு சொந்தமான குடிநீர் தொட்டியிலிருந்தும் தண்ணீர் வீணாகிறது.
சந்திரா காலனி பகுதியிலும் குடிநீர் வீணாகுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
நகர் பகுதிகளில் பல வார்டுகளில் 6 முதல் 8 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் சூழலில், இவ்வாறு குடிநீர் வீணாகி கொண்டிருப்பது பொதுமக்களிடையே, அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குடிநீர் வீணாவதை முழுமையாக தடுக்க நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு மாவட்ட கலெக்டர் உத்தரவிட வேண்டும்.