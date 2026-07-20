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நெடுந்துாரம் சைக்கிள் பயணம் மாணவரை வழி அனுப்பிய மக்கள்

நெடுந்துாரம் சைக்கிள் பயணம் மாணவரை வழி அனுப்பிய மக்கள்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே தேவாலா பகுதியை சேர்ந்தவர் சவுகத்அலி. இவரது மகன் முகமதுஷினான்,22. இவர் பாடந்துறை மர்கஸ் பள்ளியில் பிளஸ்–2 முடித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து, எகிப்தில் உள்ள அல்ஹஷாரி கல்லுாரியில் குரான் குறித்த, உயர்கல்வி படிப்பதற்காக செல்கிறார். இதற்காக, இவர் தேவாலா பகுதியில் இருந்து, நெடுந்துாரம் சைக்களில் பயணிக்க முடிவு செய்துள்ளார். தேவாலாவிலிருந்து, கன்னியாகுமாரி சென்று, அங்கிருந்து ஈரான், துருக்கி, ஈராக், குவைத், பக்ரைன், கத்தார், எமிரேட், ஓமன், சவுதி அரேபியா, ஜோர்டன், பாலஸ்தீனம் வழியாக எகிப்தை சென்றடையும் வகையில் அவருக்கு திட்டம் வகுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று காலை தேவாலா பகுதியில், மாணவரின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள், பொதுமக்கள் இணைந்து அவரை, வழிஅனுப்பி வைத்தனர்.

சவுகத் அலி கூறுகையில், ‘‘ அவர், 20 ஆயிரம் கி.மீ., நெடுந்துாரம் சைக்களில் செல்ல தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த பயணத்தை நிறைவு செய்ய, 300 நாட்கள் ஆகும்,’’ என்றார்.

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