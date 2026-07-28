கிராமத்தில் மின் மயானம் அமைக்க மனு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
குன்னுார்: குன்னுார் அதிகரட்டி பேரூராட்சியில் மின் மயானம் அமைக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குன்னுார் அதிகரட்டி பேரூராட்சியில், குன்னகொம்பை, அதிகரட்டி இடையிலான சாலை அருகே மின் மயானம் அமைக்க, 2023ல் இருந்து மக்கள் மனுக்கள் கொடுத்து வருவதுடன், மின் மயானம் அமைக்க பேரூராட்சி மன்ற கூட்டத்திலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இங்கு மின் மயானம் அமைந்தால், அதிகரட்டி, உலிக்கல், கேத்தி பேரூராட்சிகள், இத்தலார், பாலகொலா, மேலுார், உபதலை ஊராட்சிகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு பயன் ஏற்படும். இந்நிலையில், பல்வேறு காரணங்களால், இதற்கான பணி நடக்கவில்லை. அரசு இடம் மற்றும் பேரூராட்சி தீர்மானம் இருந்தும் கடந்த, 3 ஆண்டுகளாக அரசு நிதியை ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை. இது குறித்து, மா.கம்யூ., நிர்வாகி ஆல்தொரை மாநில முதல்வருக்கு அனுப்பிய மனுவில், ‘மாநில அரசு விரைவில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, மின் மயான பணிகளை துவக்க வேண்டும்,’ என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.