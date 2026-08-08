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காசநோய் பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம் கோரி முதல்வருக்கு மனு

காசநோய் பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம் கோரி முதல்வருக்கு மனு

ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM

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ஊட்டி: ‘நீலகிரி மாவட்டத்தில் தற்காலிகமாக பணிபுரியும் காசநோய் பணியாளர்களை நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்,’ என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி காசநோய் பணியாளர்கள் முதல்வருக்கு அனுப்பிய மனு:

தமிழகத்தில் தற்போது, 1,900- காசநோய் பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகிறோம். அதில், கடந்த, 25 ஆண்டுகளாக மேலாக காசநோய் துறையில் தங்களது சேவையை தொடர்ந்து வழங்கி வரும் மூத்த பணியாளர்களும் அடங்குவர். அனைவரும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக உள்ளனர். எங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய, 25 ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வருகிறோம். இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை.

காசநோய் துறையில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு, 3 அல்லது 5 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கூடுதல் ஊதிய உயர்வாக, 30 சதவீதம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. நடப்பாண்டு மே மாதம் வழங்கபட்ட ஊதிய உயர்வில், 30 சதவீதம் வழங்கப்படவில்லை. எனவே, மீண்டும் அனைவருக்கும், 30 சதவீதம் ஊதிய உயர்வு அளிக்க வேண்டும். தற்போது பணியாற்றி வரும் அனைத்து காசநோய் பணியாளர்களையும் பணி நிரந்தரம் செய்து, எங்கள் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தித் தர வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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