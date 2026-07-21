டி.டி.இ.,யை தாக்கிய பெண் பயணி இருவர் மீதும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு

டி.டி.இ.,யை தாக்கிய பெண் பயணி இருவர் மீதும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு
டி.டி.இ.,யை தாக்கிய பெண் பயணி இருவர் மீதும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
பாலக்காடு: ரயிலில் டிக்கெட் பரிசோதனை தொடர்பாக ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில், டி.டி.இ. மற்றும் பெண் பயணி இருவர் மீதும், ரயில்வே போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
மங்களூரு – -திருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பரோக்கில் இருந்து குற்றிப்புரத்துக்கு பயணித்த, பாலக்காடு மாவட்டம் பட்டித்தரை பகுதியை சேர்ந்த ஸ்ருதி, 30, பொதுப்பிரிவில் டிக்கெட் எடுத்துவிட்டு, முன்பதிவு பெட்டியில் பயணம் செய்துள்ளார். அப்போது, டிக்கெட் பரிசோதனைக்கு வந்த டி.டி.இ., சுஜித், 38, அந்த பெண் பயணியை பொதுப்பெட்டிக்குச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இதனால், இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, கைகலப்பாக மாறியது. இதில், சுஜித்தின் முகம் மற்றும் கழுத்தில் காயங்கள் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, தன்னை பெண் தாக்கி, பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததாக, ரயில்வே போலீசாரிடம் சுஜித் புகார் அளித்தார்.
அதேபோன்று, டி.டி.இ., தன்னை அவதூறாகப் பேசியதால், தற்காப்புக்காக அவரை தள்ளியதாக அப்பெண்ணும் புகார் அளித்தார். இருவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் நிலையில், சொரனூர் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.