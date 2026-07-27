அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் நியமிக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் நியமிக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அரசு மருத்துவமனையில் போதிய டாக்டர்களை நியமிக்க வலியுறுத்தி, ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
பந்தலுார் பஜாரில், இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏரியா தலைவர் செரீப் வரவேற்றார். செயலாளர் மணிகண்டன் தலைமை வகித்தார்.
மாவட்ட செயலாளர் ரவிக்குமார் பேசுகையில், ‘‘தாலுகா அரசு மருத்துவமனையில், போதிய டாக்டர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களை நியமிக்காததால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். அத்துடன் இ.சி.ஜி., எக்ஸ்ரே உள்ளிட்ட அடிப்படை மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் வசதிகளையும், ஏற்படுத்தாத நிலையில் ஏழை நோயாளிகள் தனியார் மருத்துவமனைகளை நாடி, பயன்பெறும் சூழல் ஏற்பட்டு உள்ளது. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில், தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட முடிவு செய்துள்ளோம்,’’ என்றார். போராட்டத்தில், மா.கம்யூ., மாவட்டச் செயலாளர் பாஸ்கரன் உட்பட பலர் பேசினர்.