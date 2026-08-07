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பூங்கா பணியில் அலட்சியம் மலம்புழாவில் போராட்டம்

பூங்கா பணியில் அலட்சியம் மலம்புழாவில் போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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பாலக்காடு: கடந்த 9 மாதங்களாக மூடப்பட்டிருக்கும் மலம்புழா பூங்காவின் புதுப்பித்தல் பணிகளை உடனடியாக முடித்து, அதனை சுற்றுலா பயணியரின் வருகைக்காக திறக்க வேண்டும் என்றும், பூங்காவை மட்டுமே நம்பி வாழ்வாதாரம் நடத்தும் ஏராளமான குடும்பங்களின் தொழிலுக்கு உடனடித் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி போராட்டம் நடந்தது.

பூங்கா சீரமைப்பு பணிகளில் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படாததற்கு கூட்டத்தில் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது. கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை தொடர் போராட்டங்கள் நடத்துவதற்கு கமிட்டி உருவாக்கப்பட்டது.

போராட்டத்தை கேரள சர்வோதய மண்டல மாவட்ட தலைவர் வேணுகோபால் துவக்கி வைத்தார். மலம்புழா பாதுகாப்பு சமிதியின் செயலாளர் சந்தோஷ் தலைமை வகித்தார். சமிதி தலைவர் கோபாலன், கேரள வியாபாரி – விவசாயி ஒருங்கிணைப்பு குழு கிளைத் தலைவர் இப்ராஹிம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு பேசினர்.

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