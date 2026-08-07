மக்கள் தொடர்பு முகாம் ரூ. 91.78 லட்சம் நல திட்ட உதவி
மக்கள் தொடர்பு முகாம் ரூ. 91.78 லட்சம் நல திட்ட உதவி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM
கோத்தகிரி: கோத்தகிரி தும்மனட்டி கிராமத்தில், மக்கள் தொடர்பு முகாம் நடந்தது.
கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா தலைமை வகித்தார். முகாமில், தமிழ்நாடு ஊரக நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில், 2 மகளிர் குழுக்களுக்கு, 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், தொழில் தொடங்க வங்கி கடன் ஆணை; மாவட்ட முன்னோடி வங்கி சார்பில், ஒருவருக்கு, 20 லட்சம் ரூபாய்; மத்திய கூட்டுறவு வங்கி சார்பில், 2 குழுக்களுக்கு, 20 லட்சம் ரூபாய் கடன் உதவி; வேளாண் இயந்திரமாக்கும் திட்டத்தில், 4 பேருக்கு, 32 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தேயிலை பறிக்கும் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது.
மேலும், தோட்டக்கலை துறை சார்பில் 5 பயனாளிகளுக்கு, 2.50 லட்சம் ரூபாய்; குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நலத்துறை சார்பில், 2 பேருக்கு, 96 ஆயிரம் ரூபாய்; சுகாதாரத்துறை சார்பில், ஒருவருக்கு, 50 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டை; மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தில், 5 பேருக்கு, 5,000 ரூபாய் மதிப்பில் மருந்து பெட்டகம் வழங்கப்பட்டது. மொத்தம், 43 பயனாளிகளுக்கு, 91.78 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.