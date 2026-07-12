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/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ வீடுகளில் குவிந்து வரும் ஈக்களால் அச்சம் நோய் தொற்று தடுக்க ஆய்வு அவசியம்

வீடுகளில் குவிந்து வரும் ஈக்களால் அச்சம் நோய் தொற்று தடுக்க ஆய்வு அவசியம்

வீடுகளில் குவிந்து வரும் ஈக்களால் அச்சம் நோய் தொற்று தடுக்க ஆய்வு அவசியம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:41 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:41 PM

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கோத்தகிரி: -

கோத்தகிரி அரவேனு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில், வீடுகள் மற்றும் கடைகளில் குவிந்து வரும் சிறிய ஈக்களால், மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர்.

கோத்தகிரி அரவேனு, கொட்டக்கம்பை, சேட்டுப்பேட்டை மற்றும் குஞ்சப்பனை பகுதிகளில், நூற்றுக்கான குடியிருப்புகளில் மக்கள் வசிக்கின்றனர். கடந்த சில நாட்களாக, சிறிய வகை கருப்பு நிற ஈக்கள் வீடுகளுக்குள் புகுந்து சுவர்களையும், பாத்திரங்களையும் மொய்து வருகின்றன.

மேலும், மக்கள் முகத்தை சுற்றி ஈக்கள் பறப்பதால், கண்களில் படுவதாலும், உணவு பொருட்களிலும் விழுந்து இறந்து விடுவதால், மக்கள் பெரும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, சமவெளி பகுதியை ஒட்டிய, குஞ்சப்பனை மற்றும் கொட்டக்கம்பை பகுதிகளில் இருந்து வந்து ஈக்கள், தற்போது கோத்தகிரி நகரை ஒட்டிய அரவேனு பகுதியிலும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகம், கழிவு நீர் கால்வாய், குப்பை தொட்டிகள் மற்றும் அசுத்தமாக உள்ள பொது இடங்களில் கொசு மருந்து அடிப்பதுடன், திடீரென உருவாகியுள்ள இந்த வகையான ஈக்களால் மக்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படாமல் தடுத்க, சுகாதாரத் துறையினர் ஆய்வு செய்து, ஈக்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். என, மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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