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தேங்கும் மழை நீரால் சாலை சேதம் வாகனங்களை இயக்க சிரமம்

தேங்கும் மழை நீரால் சாலை சேதம் வாகனங்களை இயக்க சிரமம்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:41 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:41 PM

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கூடலுார்: கூடலுார் செம்பாலா அருகே தேங்கும் மழைநீரால், கோழிக்கோடு சாலை சேதமடைந்து வருகிறது.

கூடலுார் சாலையோரங்களில் அமைக்கப்பட்ட மழைநீர் கால்வாய் சரியான பராமரிப்பு இன்றியும், பல இடங்களில் கால்வாய் இன்றியும் உள்ளது. இதனால், மழைநீர் சாலையில தேங்குவது வாடிக்கையாகி விட்டது.

அதில், கூடலுார் கோழிக்கோடு சாலையில் செம்பாலா, இரும்புபாலம், தேவர்சோலை சாலை மைக்கா மவுண்ட் உள்ள பகுதிகளில் சாலையில் தேங்கியுள்ள மழை நீரால் வாகனங்கள் இயக்கவும், மக்கள் நடந்து செல்லவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். சாலை சேதமடைந்து வருகிறது.

ஓட்டுனர்கள் கூறுகையில், ‘கூடலுார் சாலைகளில் தேங்கும் மழைநீரால், வாகனங்கள் இயக்க சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, மழை நீர் வடிகால் அமைக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.

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