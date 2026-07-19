ரூ. 22.16 கோடியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் வாரிய தலைவர் கு.ப. கிருஷ்ணன் ஆய்வு
ரூ. 22.16 கோடியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் வாரிய தலைவர் கு.ப. கிருஷ்ணன் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
கோத்தகிரி: -
கோத்தகிரியில் ரூ. 22.16 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை வாரிய தலைவர் கு.ப. கிருஷ்ணன் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி ஊராட்சி ஒன்றியம், நடுஹட்டி ஊராட்சி, 2வது வார்டுக்கு உட்பட்ட, கெட்டிக்கம்பை பகுதியில், 2021ம் ஆண்டு, 22.16 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 164 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டுள்ளன.
நடுஹட்டி ஊராட்சி சார்பில், தெருவிளக்குகள் மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மொத்தம், 1.62 எக்டர் பரப்பளவில் கட்டப்பட்டுள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை, முதலமைச்சர் வழக்காட்டுதல் படி, தமிழ்நாடு நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத் தலைவர் கு.ப. கிருஷ்ணன் நேற்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
இந்த ஆய்வின் போது, கோவை கோட்ட நிர்வாகப் பொறியாளர் சுதாகர், உதவி நிர்வாக பொறியாளர் பாலாஜி உள்ளிட்ட துறை அலுவலர்கள் உடன் இருந்தனர்.