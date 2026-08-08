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நெல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் நாற்று நடும் பணி

நெல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் நாற்று நடும் பணி

ADDED : ஆக 07, 2026 07:31 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 07:31 PM

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கூடலுார்: கூடலுார் புளியம்பாறை, கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழக நெல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் ஆய்வு மற்றும் விதை நெல்லுக்காக, நெல் நாற்றுகள் நடவு பணி துவக்கப்பட்டுள்ளது.

கூடலுார் பகுதியில், நடப்பு ஆண்டு ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதம் பருவமழை ஏமாற்றியதால், பாசன நீரின்றி நெல் விவசாயத்தை துவங்க முடியாமல் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனர்.

கடந்த மாதம் அவ்வப்போது மிதமாக பெய்த பருவமழை பெய்ததை தொடர்ந்து, புளியம்பாறை பகுதியில் உள்ள, கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழக ஒட்டு நெல் ஆராய்ச்சி மைய வயலில், டிராக்டர் மூலம் உழவுப் பணிகள் மேற்கொண்டு, ஆராய்ச்சிக்கான நெல் வகைகளை மற்றும் விதைக்கான விதை நெல் பயிரிட்டனர்.

இந்நிலையில், கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு மேலாக, பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஊழியர்கள், நெல் நாற்றுகளை பறித்து நடவு செய்யும் பணியை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

ஆய்வாளர்கள் கூறுகையில், ‘நெல் ஆராய்ச்சி மையத்தில், ஆராய்ச்சி நிலையுள்ள புது நெல் வகைகள், விதை நெல்லுக்கான விதைகள் விதைக்கும் உற்பத்தி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி, இவ்வகை விதைநெல் விதைக்கப்பட்டு, அவைகளை பறித்து வயலில் நடவு செய்யும் பணி துவங்கப்பட்டுள்ளது. அதில், ஆய்வுக்காக நெல் நாற்றுகள் தனியாகவும், விவசாயிகளுக்கு விதை நெல் வழங்குவதற்கான நெல் நாற்றுகள் தனியாகவும் நடவு செய்து வருகிறோம்,’ என்றனர்.

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