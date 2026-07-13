சுய வேலை வாய்ப்பில் பாக்கு உரிக்கும் தொழில்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:20 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பாக்குதோல் உரிக்கும் பணியில், பெண்கள் வேலை வாய்ப்பு பெற்று வருகின்றனர்.
பந்தலுார் மற்றும் கூடலுார் பகுதிகளில், அதிக அளவிலான விவசாயிகள் பாக்கு விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தற்போது, பாக்கு அறுவடை சீசன் என்பதால் முதிர்ந்த பாக்குகள் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. அறுவடை செய்யப்படும் பாக்குகள் தோல் உரிக்கப்பட்டு, கொட்டை பாக்குகளாக மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
உரித்த கொட்டை பாக்குகள், பாக்கு சீவல் செய்வதற்காக, கோவை, சேலம், திருச்சி உள்ளிட்ட சமவெளி பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
பந்தலுார் மற்றும் கூடலுார் பகுதிகளில், பழங்குடியின பெண்கள் உள்ளிட்ட பெண் இதர சமுதாய பெண்களுக்கு, போதிய வேலைவாய்ப்பு இல்லாத நிலையில், பாக்கு தோல் உரிக்கும் தொழில், நல்ல வேலை வாய்ப்பினை உருவாக்கி வருகிறது.
ஒரு கிலோ பாக்கு தோல் உரிக்க, 10 ரூபாய் ஊதியமாக வழங்கப்படுவதால், தினசரி நல்ல ஊதியம் கிடைத்து வருவதாக பழங்குயினர் தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக பழங்குடியின பெண்கள், அதிக அளவில் இந்த தொழிலில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
மக்கள் கூறுகையில், ‘பந்தலுார் பகுதியில் தோட்டக்கலை துறை சார்பில், பாக்குகளை கொள்முதல் செய்து, கொட்டைப்பாக்கு தயாரிக்கும் சிறு தொழிற்சாலையை உருவாக்கினால், ஆண்டுதோறும் தங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்,’ என்றனர்.