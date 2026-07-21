பூச்சி தொல்லை அதிகரிப்பு கடையடைப்பு நடத்த முடிவு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM
சேலாஸ்: உலிக்கல் பேரூராட்சி, சேலாஸ் பகுதியில் பூச்சிகள் படையெடுப்புக்கு தீர்வு காணாததால், இன்று வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில், கவன ஈர்ப்பு கடையடைப்பு நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
குன்னுார் உலிக்கல் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட சேலாஸ் பகுதியில், இதுவரை கண்டிராத வகையில் ஆயிரக்கணக்கான பூச்சிகள், வீடுகளில் இரவில் கூட்டமாக நுழைவதால் உணவு, தண்ணீரில் விழுந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
ஓட்டல்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் பெருமளவில் பூச்சிகள் குவிவதால், வியாபாரிகள் தங்களது தொழிலை நடத்த முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இதை தொடர்ந்து, வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் தலைவர் அப்துல் தலைமையில் நேற்று கூட்டம் நடந்தது.
அதில், ‘ பூச்சிகள் பிரச்னையில், பேரூராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் வருவாய் துறையினரின் மெத்தன போக்கை கைவிட்டு, போர்க்கால அடிப்படையில் சுகாதார பணிகளை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தி, 22ம் தேதி (இன்று) 10:00 மணி முதல் 12:00 மணி வரை கவன ஈர்ப்பு கடையடைப்பு நடத்தப்படும்,’ என, முடிவு செய்துள்ளனர். இதற்கு இப்பகுதி ஓட்டுனர்கள் சங்கத்தினர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.