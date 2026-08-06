துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:41 PM
பந்தலுார்: நெல்லியாளம் நகராட்சி சார்பில், துாய்மை பணியாளர்கள் மேம்பாட்டு திட்டம் சார்பில், துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
நகராட்சி ஆய்வாளர் சித்தார்த் வரவேற்றார்.
கமிஷனர் சசிகுமார் தலைமை வகித்து பேசுகையில், ‘‘மக்கள் சுகாதாரமான முறையில் வாழ துாய்மை பணியாளர்களின் பணி இன்றியமையாதது. அவர்களின் உடல் நலனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நோக்கில், இது போன்ற முகாம்கள் நடத்துவதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்,’’ என்றார். நகராட்சி தலைவர் சிவகாமி முகாமினை துவக்கி வைத்தார்.
டாக்டர் கயல்விழி துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் நகராட்சி பணியாளர்களுக்கு, மருத்துவ பரிசோதனை செய்து ஆலோசனை வழங்கினார்.
மேலும், பணியாளர்களிடம், வருவாய் துறை மூலம் சான்றிதழ்கள் கோரி வழங்கப்பட்ட மனுக்கள் பெறப்பட்டது. ஆதார் திருத்தங்கள், தாட்கோ கடன் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அரசு திட்டங்கள் குறித்தும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு, விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், சுகாதார ஆய்வாளர்கள் கவுரிசங்கர்,பிரதாப் சிங், கவுன்சிலர்கள் ஆலன், ரமேஷ், பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.