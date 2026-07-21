‘ரேஷன் கடைகளில் முறைகேடுகள் நடந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’
‘ரேஷன் கடைகளில் முறைகேடுகள் நடந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:42 PM
ஊட்டி: ‘ரேஷன் கடைகளில் முறைகேடுகள் நடந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’ என, தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஊட்டி கூடுதல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கால்நடை பராமரிப்பு துறை அமைச்சர் கமலி பங்கேற்று பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார். அதில், மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை சார்பில், 250 பயனாளிகளுக்கு, 12.50 லட்சம் மதிப்பில் புதிய குடும்ப அட்டைகள், தமிழ்நாடு ஊரக மற்றும் நகர்புற வாழ்வாதார இயக்கம் மகளிர் திட்டத்தில், 2 பயனாளிகளுக்கு, 30 லட்சம் ரூபாயில் வங்கி கடன், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி சார்பில் ஒரு பயனாளிகளுக்கு, 9 லட்சம் மதிப்பில் சுய உதவி கடன் வழங்கப்பட்டது.
மாவட்ட சமூக நலத்துறை வாயிலாக பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ், 5 பயனாளிகளுக்கு, 2.50 லட்சம் ரூபாயில் வைப்பு பத்திரம், என, மொத்தம், 261 பயனாளிகளுக்கு, 55 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.
அமைச்சர் கமலி பேசுகையில்,‘‘ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் சரிவர கிடைப்பதில்லை என்றால் உடனடியாக சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு தெரிவித்தால் உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ரேஷன் கடைகளில் முறைகேடுகள் நடந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.
நிகழ்ச்சியில், கலெக்டர் லட்சுமிபவ்யா, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் வாசுகி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் சரவணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.