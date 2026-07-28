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ஆக., 2ம் தேதி மாவட்ட கலை போட்டிகள் மாணவர்கள் பங்கேற்க அழைப்பு

ஆக., 2ம் தேதி மாவட்ட கலை போட்டிகள் மாணவர்கள் பங்கேற்க அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 PM

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ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்ட அளவில், 5,- 8, 9-,12,13,16 ஆகிய வயது பிரிவில் மாணவர்களுக்கு கலை ஆர்வத்தை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, கலை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, குரலிசை, பரதநாட்டியம், ஓவியம் மற்றும் கிராமிய நடனம் ஆகிய போட்டிகள் நடத்தப்படுகிறது.

போட்டிகளில், முதல் மூன்று இடங்களில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு பரிசும், போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பாராட்டு சான்றிதழும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், போட்டிகளில், 9 - 12, 13, 19 பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்றவர்கள், மாநில அளவிலான கலை போட்டிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர்.

போட்டி விதிமுறைகள் பரதநாட்டியம், குச்சிப்புடி, மோகினி ஆட்டம் போன்ற நடனங்களும் ஆடலாம். முழு ஒப்பனை மற்றும் உரிய உடைகளுடன் நடனம் இருக்க வேண்டும். திரைப்பட பாடல்களுக்கான நடனங்கள், மேற்கத்திய நடனங்கள், குழு நடனங்களுக்கு அனுமதி இல்லை. தமிழகத்தில் மாண்பினை வெளிப்படுத்தும் கிராமிய கலை நடனங்கள் ஆடலாம். முழு ஒப்பனையுடன், உடைகள் இருப்பது அவசியம்.

குரலிசை போட்டியில், கர்நாடக இசை தேசிய பாடல்கள், சமூக விழிப்புணர்வு பாடல்கள், நாட்டுப்புற பாடல்கள் ஆகியவற்றில் தமிழ் பாடல்கள் மட்டுமே பாட வேண்டும். ஓவிய போட்டியில், இத்துறையால் வழங்கப்படும் ஓவியத்தாள்களை பயன்படுத்த வேண்டும். கடந்த ஆண்டுகளில் இப் போட்டிகளில் முதலிடம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

ஆர்வம் உள்ளவர்கள். அரசு கலைக் கல்லுாரி வளாகத்தில், ஆக., 2ல், காலை, 10:50 மணிக்கு போட்டியில் பங்கேற்க பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த தகவலை கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா தெரிவித்துள்ளார்.

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