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கல்லுாரியில் சேற்று கால்பந்து போட்டி திறமையை வெளிப்படுத்திய மாணவர்கள்

கல்லுாரியில் சேற்று கால்பந்து போட்டி திறமையை வெளிப்படுத்திய மாணவர்கள்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

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பந்தலுார்: நீலகிரி கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் நடந்த மாணவர்களின் சேற்று கால்பந்து போட்டி பார்வையாளர்களை பரவசப்படுத்தியது.

பந்தலுார் அரகே உள்ள தாளூர் பகுதியில் செயல்படும், நீலகிரி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், உடற்கல்வி துறை சார்பில், மாணவர்களுக்கு சேற்று கால்பந்து போட்டி, மாணவிகளுக்கு சேற்று கைப்பந்து போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

நேற்று அங்குள்ள நெல்வயல் வெளியில் உள்ள தண்ணீர்; சேற்றில் நடத்தப்பட்ட கால்பந்து போட்டியில், 10க்கும் மேற்பட்ட அணிகள் பங்கேற்றன. அதில், மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகள் பல்வேறு அணிகளாக பிரிந்து தங்கள் அணியின் வெற்றிக்காக விளையாடினர்.

இதற்கு தலைமை வகித்து, போட்டிகளை துவக்கி வைத்து கல்லுாரி செயலாளர் ராஷித்கசாலி கூறுகையில்,‘‘ கல்லுாரி மாணவர்களின் உடல் திறனை மேம்படுத்தவும், ஒற்றுமை மற்றும் அவர்ளின் இலக்கை உருவாக்கவும் இது போன்ற பயிற்சிகள், கல்லுாரியில் பல ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டு பருவமழை பொய்த்து போனதால், நெல் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வயலில் உள்ள தண்ணீரை வைத்து இப்போட்டிகள் நடந்தது,’’ என்றார்.

போட்டியில், பி.எஸ்.சி., சைபர் கிரைம் பிரிவு அணியினர் முதல் இடம்; பி.காம்., டி.ஏ. அணியினர் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்தனர். மாணவியருக்கான போட்டியில், பி.எஸ்.சி. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முதல் இடம்; 2-ம் இடத்தை பி.பி.ஏ., ஐ.பி‌ அணியும் பிடித்தது. ஏற்பாடுகளை உடற்கல்வி இயக்குனர் செரீல்வர்கீஸ் தலைமையிலான குழுவினர் செய்திருந்தனர்.

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