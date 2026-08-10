/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ முருகன் கோவிலில் திருவிளக்கு பூஜை
ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 PM
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பந்தலூர்:
பந்தலூர் முருகன் கோவிலில் நடந்த திருவிளக்கு பூஜையில், திரளான பெண்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர்.
பந்தலூர் முருகன் கோவிலில் ஆடி மாதத்தை முன்னிட்டு, கோவில் மகளிர் குழுவினர் பங்கேற்ற சிறப்பு திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது.
முன்னதாக கோவில் குருக்கள் ரமேஷ் தலைமையில் முருகனுக்கு சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜையினை, டாக்டர் ஹிரித்திகா துவக்கி வைத்தார். குடும்ப ஒற்றுமை, ஊர் நன்மைக்காகவும், உடல் நலம் மற்றும் தீராத பிரச்னைகள் தீரவும், சிறப்பு மந்திரங்கள் கூறப்பட்டு திருவிளக்கு பூஜை நடத்தப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை கோவில் கமிட்டி நிர்வாகிகள் மற்றும் கோவில் மகளிர் குழு நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.
இதில் திரளான பெண்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர்.