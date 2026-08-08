பாலக்காட்டில் திருட்டு திருச்சி இளைஞர் கைது

ADDED : ஆக 07, 2026 05:21 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு நகரப் பகுதிகளிலும், சுற்றுவட்டாரங்களிலும் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்ட தமிழகத்தை சேர்ந்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை மல்லிகைப்பட்டியை சேர்ந்தவர் வேலுச்சாமி, 24. இவர், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பாலக்காட்டில் தங்கி, பழைய பொருட்களைச் சேகரிக்கும், வேலைகளை செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், கடந்த 3ம் தேதி நகரப் பகுதியில் உள்ள லாட்டரி கடையில் திருட முயன்றபோது, ரோந்து பணியில் இருந்த பாலக்காடு டவுன் வடக்கு எஸ்.ஐ., பிரமோத் தலைமையிலான போலீசார், அவரை கையும் களவுமாகப் பிடித்தனர்.
விசாரணையில், ‘அரோமா’ திரையரங்கின் கேஷ் கவுன்டரில், பல்வேறு பொருட்களை திருடியது தெரிந்தது. இதையடுத்து, அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘வேலுச்சாமி மொபைல்போன்களை திருடியபோது பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். அப்போது முறையான புகார் இல்லாததால் எச்சரித்து அனுப்பினோம். பகல் நேரங்களில் பழைய பொருட்கள் வாங்குவதற்கு சாக்குப்பையுடன் சென்று வீடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களை நோட்டமிட்டு, இரவு நேரங்களில் திருடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்,’ என்றனர்.