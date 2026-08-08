கஞ்சிக்கோடு ரயில்வே நிலத்தில் மாற்று திட்டம் மத்திய அமைச்சர் உறுதி
கஞ்சிக்கோடு ரயில்வே நிலத்தில் மாற்று திட்டம் மத்திய அமைச்சர் உறுதி
ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு, கஞ்சிக்கோட்டில் ரயில்வே ‘கோச்’ தொழிற்சாலைக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில், ரயில்வேயின் பிற திட்டங்களை செயல்படுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என, மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், கஞ்சிக்கோடு ரயில்வே ‘கோச்’ தொழிற்சாலைக்கு, 2012ல் கையகப்படுத்தப்பட்ட 230.1 ஏக்கர் நிலம், கடந்த 13 ஆண்டுகளாக எவ்வித பயன்பாடும் இன்றி வீணாகக் கிடக்கிறது.
இந்நிலையில், கஞ்சிக்கோடு ரயில் ‘கோச்’ தொழிற்சாலை திட்டம் மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை என்பது சமீபத்தில் வெளியானது. இதனைத் தொடர்ந்து, ரயில்வேயின் பிற திட்டங்களை செயல்படுத்தும் கோரிக்கையை முன்வைத்து, பாலக்காடு எம்.பி. ஸ்ரீகண்டன் நேற்று முன்தினம் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவை சந்தித்து மனு அளித்தார். இது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் கூறியதாக எம்.பி., தெரிவித்தார்.
இது குறித்து, எம்.பி., கூறுகையில், ‘‘பாலக்காடு கஞ்சிக்கோட்டில் ரயில், ‘கோச்’ தொழிற்சாலைக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில், ரயில் கோச்சுகள் தயாரிக்கும் மையத்தையோ அல்லது ரயில்வேக்கு தேவையான பிற இயந்திர பாகங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையையோ துவங்கினால், ஆயிரக்கணக்கான உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று சுட்டிக்காட்டி மனு அளித்தேன். மாற்றுத்திட்டங்கள் குறித்துப் பரிசீலிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் உறுதியளித்தார்,’ என்றார்.