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பராமரிப்பு இல்லாத திடக்கழிவு மேலாண்மை மையம் தீட்டுக்கல் பகுதியில் மலைபோல குவிந்த குப்பை கழிவு

பராமரிப்பு இல்லாத திடக்கழிவு மேலாண்மை மையம் தீட்டுக்கல் பகுதியில் மலைபோல குவிந்த குப்பை கழிவு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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ஊட்டி: ஊட்டி தீட்டுக்கல் திடக்கழிவு மையத்தில் குவிந்துள்ள குப்பைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

ஊட்டி நகராட்சியில் உள்ள, 36 வார்டுகளிலும் நகராட்சி மூலம் குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு சேகரிக்கப்படும் குப்பை நாள்தோறும் நகராட்சி பணியாளர்களை கொண்டு அகற்றும் பணி நடந்து வருகிறது. நகரில் நாள்தோறும் சேகரிக்கப்படும் குப்பை கழிவுகள், வாகனங்களில், தீட்டுக்கல் பகுதியில் இயங்கி வரும் திடக்கழிவு மேலாண்மை குப்பை கொட்டும் தளத்தில் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.

அப்பகுதியில் உள்ள குப்பையை தரம் பிரிக்கும், திடக்கழிவு மேலாண்மை மையத்தில், கடந்த இரு ஆண்டுகளாக பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பிரிக்கப்பட்டு, ‘சிமென்ட்’ தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டன. மட்கும் குப்பை உரமாக மாற்றப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தீ விபத்து எற்பட்டு எரிந்து சேதமானது. இதனால், போதிய இடம் இல்லாமல், குப்பைகள் தேங்கி உள்ளதால், இதனை மட்கும், மட்காத குப்பையாக தரம் பிடிக்க முடியாமல், நகராட்சி ஊழியர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் திணறி வருகின்றனர்.

எனவே, இப்பகுதியை நகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, மீண்டும் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை துரிதப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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