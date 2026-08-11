தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ நோய் பரப்பும் கால்வாய் சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

நோய் பரப்பும் கால்வாய் சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

நோய் பரப்பும் கால்வாய் சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே நெல்லியாளம் நகராட்சி, 17வது வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் தேவாலா அமைந்துள்ளது.

இங்கு ஹட்டி செல்லும் சாலையில் ‘சாக்கர் பில்டிங்’ என்ற இடத்தில் இருந்து கால்வாயில் முழுமையாக அடைப்பு ஏற்பட்டு, புதர்கள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. தற்போது, மழை பெய்து வரும் வழியில், மழைநீர் வழிந்தோட வழி இல்லாமல், கழிவு நீர் முழுமையாக நிறைந்து சாலையில் செல்கிறது.

இதனால், பாதசாரிகள் மற்றும் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதுடன், கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி பல்வேறு நோய்களும் பரவ காரணமாகி வருகிறது. கால்வாயை தூர்வாரி சுத்தம் செய்ய, இந்தப்பகுதி கவுன்சிலர் மற்றும் பொதுமக்கள் பலமுறை நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் வலியுறுத்தியும் தீர்வு காணப்படவில்லை. எனவே, தொற்று நோய்கள் பரவும் முன்னர் கால்வாயை சீரமைக்க வேண்டும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us