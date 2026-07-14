மாநில எல்லையில் வாகன சோதனை தீவிரம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:54 PM
கூடலுார்: நீலகிரி மாவட்டம் வழியாக போதை பொருட்கள் கடத்துவதை தடுக்க, போலீசார் தீவிர சோதனை பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தில், போதை பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கர்நாடகாவில் இருந்து நீலகிரி மற்றும் கேரளாவுக்கு போதை பொருட்கள் கடத்தி வருவதை தடுக்க, தமிழக - கர்நாடகா எல்லையான கக்கனல்லா சோதனை சாவடியில், போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘வெளி மாநிலங்களில் இருந்து போதை பொருட்கள், தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் கடத்தலை தடுக்க எல்லையில் வாகன சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறோம். கடத்தல் தொடர்பாக, பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தகவல் தெரிவிப்பவர்கள் விபரங்கள் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும்,’ என்றனர்.