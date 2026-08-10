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சேதமடைந்த சாலையால் சிரமத்தில் கிராம மக்கள்

சேதமடைந்த சாலையால் சிரமத்தில் கிராம மக்கள்

ADDED : ஆக 09, 2026 06:20 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:20 PM

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கூடலூர்: -: கூடலூர் அருகே, சேதமடைந்து வரும் மரப்பாலம் –- புளியாம்பாறை சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கூடலூர், புளியாம்பாறை கிராமத்தில், ஏராளமான குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். இங்கு, அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, அரசு துவக்கப் பள்ளியும் செயல்பட்டு வருகிறது. இக்கிராமத்துக்கு,

கோழிக்கோடு சாலை மரப்பாலம் பகுதியிலிருந்து தார் சாலை பிரிந்து செல்கிறது. இச்சாலையை உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, பள்ளி மாணவர்களும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். கிராமத்துக்கு, பஸ் வசதி இல்லாததால் மக்கள், மாணவர்கள் போக்குவரத்துக்கு தனியார் ஜீப், ஆட்டோவை நம்பியுள்ளனர்.

மரப்பாலம் - புளியாம்பாறை இடையே ஒன்றரை கி.மீ., தூரமுள்ள சாலை பல இடங்களில் சேதமடைந்துள்ளது. தற்போது, பெய்து வரும் மழையில், சேதமடைந்த பகுதியில் மழைநீர் தேங்கி சாலை மேலும், சேதமடைந்துள்ளது. சாலையில் வாகனங்கள் இயக்கவும், மக்கள் நடந்து செல்லவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.

எனவே, அதிகாரிகள் சாலையை ஆய்வு செய்து சீரமைக்க வேண்டும்.என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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