/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இருக்கை வழங்கிய தன்னார்வலர்கள்
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இருக்கை வழங்கிய தன்னார்வலர்கள்
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இருக்கை வழங்கிய தன்னார்வலர்கள்
ADDED : ஆக 07, 2026 07:53 PM
அ நிறம் | அளவு
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே அத்திக்குன்னா அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு, தன்னார்வலர்கள் சார்பில் இருக்கைகள் வழங்கப்பட்டன.
பந்தலுார் அருகே நாடுகாணி பகுதியில் செயல்படும், உயர்ந்த உள்ளம் அறக்கட்டளை, கூடலுார் ரோட்டரி கிளப் இணைந்து, அத்திக்குன்னா அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில், இருக்கைகள் மற்றும் மின்விசிறிகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில், சமூக ஆர்வலர் சூசைராஜ் வரவேற்றார்.அறக்கட்டளை நிர்வாக இயக்குனர் காளிமுத்து தலைமை வகித்தார். ரோட்டரி கிளப் தலைவர் ராஜகோபால் முன்னிலை வகித்து பேசினார். பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மணியம்மாள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். சமூக ஆர்வலர் மகேந்திரன் நன்றி கூறினார்.