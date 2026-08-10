அணை நீர்மட்டம் சரிவால் குடிநீர் வினியோகத்தில் திணறல்

அணை நீர்மட்டம் சரிவால் குடிநீர் வினியோகத்தில் திணறல்
அணை நீர்மட்டம் சரிவால் குடிநீர் வினியோகத்தில் திணறல்
ADDED : ஆக 09, 2026 06:51 PM
ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி நகராட்சியில் மொத்தம் 36 வார்டுகள் உள்ளன. ஊட்டி நகராட்சியில் .50 லட்சம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். சர்வதேச சுற்றுலாத்தலமாக இருப்பதால் இங்கு குடியிருப்புகள் மட்டுமின்றி ஓட்டல்கள், 7 தங்கும் விடுதிகள் உள்ளன. தினசரி 5 ஆயிரம் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.
ஊட்டி நகருக்கு குடிநீர் வழங்கும் முக்கிய அணையாக பார்சன்ஸ்வேலி அணை உள்ளது. இந்த அணையில் இருந்து முதல், 2-வது, 3-வது குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
ஊட்டி நகராட்சியை பொறுத்த வரை பார்சன்ஸ் வேலி அணையில் இருந்து 70 சதவீதம் தண்ணீரும் மற்ற சிறிய அணைகளில் இருந்து 30 சதவீதம் தண்ணீரும் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்., – மே மாதங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு உள்ளூர் மக்கள் அவதிப்படுவார்கள். ஆனால், இந்த ஆண்டு கோடையில் எந்தவித குடிநீர் தட்டுப்பாடும் ஏற்படவில்லை. ‘எல்நினோ’ பாதிப்பு காரணமாக தென்னகத்தின் தண்ணீர் தொட்டி என்று அழைக்கப்படும் நீலகிரியில் தென்மேற்கு பருவமழை இதுவரை பெரிய அளவு பெய்யவில்லை. இதனால் பல்வேறு அணைகளில் நீர் குறைந்து வருகிறது.
கை கொடுக்குமா பருவமழை ஊட்டி நகராட்சிக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்யும் 50 அடி கொள்ளளவு கொண்ட பார்சன்ஸ் வேலி அணையில் தண்ணீர் குறைந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக ஊட்டி நகராட்சியில் தினசரி குடிநீர் விநியோகத்திற்கு பதிலாக வாரம் இருமுறை குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒரு சில பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தென்மேற்கு பருவமழை வரும் நாட்களில் பெய்யாவிட்டால் அடுத்தடுத்த மாதங்களில் சிக்கல் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. குறிப்பாக மின் உற்பத்திக்கு பார்சன்ஸ்வோலி அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்தால் கண்டிப்பாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும். அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.