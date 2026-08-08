ஊட்டியில் நடந்த மண்டல அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள்
ஊட்டியில் நடந்த மண்டல அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள்
ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM
கூடலுார்: ஊட்டியில் நடந்த மண்டல அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகளில், 33 பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள் பங்கேற்று திறமை வெளிப்படுத்தினர்.
ஊட்டி எச்.ஏ.டி.பி., மைதானத்தில் பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடையே மண்டல அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, கூடலுார் தேவர்சோலை மண்டல அளவிலான பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடையேயான தடகள போட்டிகள் நேற்று நடந்தது.
அதில், தேவர்சோலை மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட, 33 பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கான, ஜூனியர், சீனியர், சூப்பர் சீனியர் பிரிவுகளில் நடந்த ஓட்டப்பந்தயம், உயரும் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல், தடை தாண்டி ஓட்டப்பந்தயம் உள்ளிட்ட தடகளப் போட்டிகளில் பங்கேற்று தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தினர். இதற்கான, ஏற்பாடுகளை பந்தலுார் உப்பட்டி எம்.எஸ்.எஸ்., மெட்ரிக் பள்ளி நிர்வாகம் செய்திருந்தது.