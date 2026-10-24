லவ்டேல் ஸ்டேஷனில் 118-வது ஆண்டு விழா

ADDED : அக் 16, 2026 07:54 PM
ஊட்டி: நீலகிரி மலை ரயில் பாதையில், வரலாற்று சிறப்புமிக்க லவ்டேல் ரயில் நிலையத்தின், 118-வது ஆண்டு விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்டது.
நீலகிரி மலை ரயில், 1899ல் மேட்டுப்பாளையம் முதல் குன்னுார் வரை துவங்கப்பட்டது. குன்னுாரில் இருந்து ஊட்டிக்கு, 1908ம் ஆண்டு அக். 15ல் நீட்டிக்கப்பட்டது. ஆண்டு தோறும் அக்.15ல் மலை ரயில் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதன், 118 வது ஆண்டையொட்டி ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் ஒரு வார கொண்டாட்டம் நடந்து வருகிறது. நேற்று லவ்டேல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடந்த விழாவில் நீலகிரி மலை ரயில் உதவி இயக்குனர் திருமலையான் தலைமையில், தேசிய கொடியேற்றப்பட்டது. விழாவில் கேக் வெட்டப்பட்டு, அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது. ஊட்டி ரயில்வே பாதுகாப்பு படை இன்ஸ்பெக்டர் சின்னசாமி, லவ்டேல் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சவுரப் குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.