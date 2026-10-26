/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/பஸ் மோதிய விபத்து: 12 வயது சிறுமி பலி
UPDATED : அக் 12, 2026 06:15 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:58 PM
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பாலக்காடு: பாலக்காடு மாவட்டம், லக்கிடி பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆசிப், 36, அவரது மனைவி சுமையா, 33. இவர்களுக்கு பியா பாத்திமா 12, உட்பட மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று காலை தம்பதியர் மூன்று குழந்தைகளுடன் ஸ்கூட்டரில் சென்றனர். காலை 10 மணியளவில், லக்கிடி பகுதியில், பாலக்காட்டில் இருந்து ஒற்றப்பாலம் நோக்கி சென்ற தனியார் பஸ், முன்னால் சென்ற இவர்களது ஸ்கூட்டரின் பின்புறம் மோதியது.
விபத்தில், பியா பாத்திமா 12, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்த ஆசிப், சுமையா மற்றும் இரு குழந்தைகள் கண்ணியம்புரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஒற்றப்பாலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.