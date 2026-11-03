மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 170 மனுக்கள்
மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 170 மனுக்கள்
UPDATED : நவ 02, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:47 PM
ஊட்டி:
ஊட்டியில் நடந்த மக்கள் குறைத் தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில், பொதுமக்களிடம் இருந்து, பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய, 170 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
ஊட்டியில் நடந்த மக்கள் குறைத் தீர்ப்பு கூட்டத்திற்கு, தலைமை வகித்த கலெக்டர் லட்சுமி பல்யா, 170 மனுக்களை பெற்றுக்கொண்டு, உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க ஏதுவாக, துறை அலுவலர்களுக்கு பரிந்துரை செய்தார்.
கூட்டத்தில், ‘முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ், ஒருவருக்கு மருத்துவ காப்பீடு அட்டையும், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி துறை சார்பில் கருணை அடிப்படையில், இருவருக்கு (இரவு காவலர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர்) பணி நியமன ஆணை வழங்கினார்.
மேலும், சென்னை ரெட்கிராஸ் சொசைட்டி தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த ஜெனிவா அமைதி ஒப்பந்த நாள் சிறப்பு பேச்சு போட்டியில் பங்கேற்று, மாநில அளவில் முதலிடம் பெற்ற, ஊட்டி அரசு கலைக்கல்லுாரி மாணவி மகாலட்சுமிக்கு, 3,000 ரூபாய் காசோலையுடன், பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கினார்.
கூடுதல் கலெக்டர் அபிலாஷா கவுர், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் வாசுகி, குன்னுார் சார் ஆட்சியர் காஞ்சன் சவுத்ரி, சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனித்துணை ஆட்சியர் தீபசித்ரா மற்றும் மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் சரவணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.