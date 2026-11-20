200 ஆண்டுகளை கடந்த 'பீர்' தயாரிப்பு வரலாறு: அன்றே ராணுவ முகாம்களுக்கு மதுபானம் வினியோகம்
200 ஆண்டுகளை கடந்த 'பீர்' தயாரிப்பு வரலாறு: அன்றே ராணுவ முகாம்களுக்கு மதுபானம் வினியோகம்
UPDATED : நவ 20, 2026 02:58 AM
ADDED : நவ 19, 2026 06:22 PM
குன்னுார்: தென் மாநில பகுதிகளில் மதுபானம் காலுான்றுவதற்கு முன்பே, நீலகிரியில் பீர் தயாரிப்பு துவக்கப்பட்டு, 200 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தது குறித்து, உலக பாரம்பரிய வார நிகழ்வில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நவீன நீலகிரி உருவாகி, 200 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில், குளிர் பிரதேசமான இங்கு, தயாரிக்கப்பட்ட பீர் பானத்தின் வரலாறு தனித்துவமான தயாரிப்புக்கு முன்னோடியாக இருந்துள்ளது.
கடந்த, 1839-ல் கல்லட்டியில் டேவிஸ் என்பவரால் சோதனை முறை முதல் மதுபான ஆலை துவங்கியது. 1847-ல் மதுபான ஆலையை அரசு அமைக்க, ஓச்செட்டர்லோனி என்பவர் பரிந்துரைத்தார்.
இந்நிலையில், நீலகிரியில் முதல் மதுபான ஆலையை தொடங்கி சாதனை படைத்த முன்னோடி, தென் இங்கிலாந்தில் பிறந்து, 'கேசில் ப்ரூவரி' யில் மது தயாரிப்பை கற்றறிந்த சாமுவேல் ஜான் ஹனிவெல் என்பவர், 'இந்திய சிப்பாய் கலகம்' வெடித்த 1857ல், குன்னுார் அருகே அருவங்காட்டில் 'கேசில் ப்ரூவரி' ஆலையை துவங்கினார்.
தொடர்ந்து, ஊட்டி, காந்தள், குன்னூர், கோத்தகிரி, பர்லியார், வெலிங்டனில் சில்லறை விற்பனை நிலையங்களை திறந்தார்; மாதத்திற்கு, 12,000 கேலன் 'மால்ட்' மதுபானங்களை உற்பத்தி செய்தது. 1878-ல் 'கேஸில் ப்ரூவரி' ஆலை ரெங்கய்யா கவுண்டர் என்பவருக்கு மாற்றப்பட்டது.
1879-ல் இமாச்சலை சேர்ந்த முர்ரி ப்ரூவரி கம்பெனி, 'நீலகிரி ப்ரூவரி' என பெரிய ஆலை துவங்கி, பெங்களூர் மற்றும் வெலிங்டன் ராணுவ முகாம்களுக்கு மதுபானங்களை வினியோகித்தது. 1901-ல் ஊட்டியில் துவங்கிய, 'பிரிட்டிஷ் ப்ரூவரி' ஆலை, 4 ஆண்டுகளில் மூடப்பட்டது. சென்னை மாகாணத்தில் முழு மதுவிலக்கு இயக்கம் தீவிரமான போது, 1915-ல் நீலகிரியின் பீர் தயாரிப்பு வரலாறு முடிவுக்கு வந்தது.
இந்நிலையில், உலக பாரம்பரிய வாரத்தை முன்னிட்டு, அருவங்காட்டில் முதல்முறையாக பீர் தொழிற்சாலையை துவங்கிய ஆங்கிலேயரான சாமுவேல் ஹனிவெல்லின் கல்லறை உள்ள குன்னுார் ஆல் செயின்ட் சர்ச்சில், நீலகிரி ஆவண காப்பகம் சார்பில், தன்னார்வலர்கள் ஜெபரத்தினம், சார்லஸ் ஆகியோருடன் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
ஆவண காப்பக இயக்குனர் வேணுகோபால் தர்மலிங்கம் கூறுகையில், ''நீலகிரிக்கு ஜான் சல்லிவன் வந்த பிறகு, மலை பகுதிகளில் முகாமிட்டிருந்த, உடல் நலம் குன்றிய ராணுவ வீரர்கள் சமவெளியில் இருந்து இறக்குமதி செய்த வீரியமிக்க 'அராக்' மதுவுக்கு அடிமையாகாமல் தடுக்க மாற்று அவசர முயற்சியாக பீர் தயாரிப்பு கருதப்பட்டது. முதல் பீர் ஆலை கொண்டு வந்த சாமுவேல் ஜான் ஹனிவேலின் நான்காவது தலைமுறையை சேர்ந்த, ஸ்டீவர்ட் ஹனிவெல் இத்தகைய தகவல்களை தெரிவித்தார். தற்போது இங்குள்ள உள்ளூர் விவசாயம், வேலைவாய்ப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில், நீலகிரியில் மீண்டும் பீர் உற்பத்தியை தொடங்க வேண்டும்,''என்றார்.