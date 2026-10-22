குன்னூரில் மின்னொளியில் '4 பேர்' கால்பந்து போட்டி: தோடர் அணி 'சாம்பியன்'
குன்னூரில் மின்னொளியில் '4 பேர்' கால்பந்து போட்டி: தோடர் அணி 'சாம்பியன்'
UPDATED : அக் 19, 2026 07:08 PM
ADDED : அக் 19, 2026 07:04 PM
குன்னூர்: நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் வெலிங்டன் சின்ன வண்டிச்சோலையில் முதன்முறையாக தென்னிந்திய அளவிலான மின்னொளி 'புட்சல்' (உட்புறக் கால்பந்து) போட்டி நடந்தது.
இளம் தலைமுறையினரிடையே போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், புனித அந்தோனியார் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் சார்பில், 4 வீரர்கள் பங்கேற்கும் வகையில் நடத்தப்பட்ட இப்போட்டியில், தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த 23 அணிகள் களம் கண்டன.
சமூக ஆர்வலர்கள் உஷா பிராங்கிளின், மேத்யூஸ், ராமகிருஷ்ணன், வினோத்குமார் ஆகியோர் போட்டியை தொடங்கி வைத்தனர். விறுவிறுப்பான இறுதி ஆட்டத்தில் தோடர் அணியும், உல்ப் யுனைடெட் அணியும் மோதின. இரு அணிகளும் தலா 3 கோல்கள் அடித்து ஆட்டம் சமனில் முடிந்ததால், டை-பிரேக்கர் முறை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. இதில் 1 கோல் அடித்து அபார வெற்றி பெற்ற தோடர் அணி சாம்பியன் கோப்பையையும், ரொக்கப் பரிசையும் தட்டிச் சென்றது.
இரண்டாம் இடத்தை உல்ப் யுனைடெட் அணியும், மூன்றாம் இடத்தை அட்டுகொலை அணியும், நான்காம் இடத்தை கேரள மாநிலம் வயநாடு அணியும் பெற்றன. தோடர் இன நடனம் இடம் பெற்றது. கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் நள்ளிரவு வரை மின்னொளியில் நடந்த இந்த ஆட்டத்தை ஏராளமான கால்பந்து ரசிகர்கள் கண்டுகளித்தனர்.