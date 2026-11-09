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குழியில் தேங்கிய தண்ணீரில் மூழ்கி 5 வயது சிறுமி பலி
குழியில் தேங்கிய தண்ணீரில் மூழ்கி 5 வயது சிறுமி பலி
ADDED : நவ 08, 2026 04:38 PM
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பாலக்காடு: பாலக்காடு மாவட்டம், முண்டூர் பாலக்கீழ் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெகதீஷ் – துளசி தம்பதியரின் மகள் அனுஸ்ரீ, 5. நொச்சுப்புள்ளி பள்ளியில் யு.கே.ஜி. படித்து வந்தாள்.
வீட்டிற்கு அருகிலேயே, புதிய வீடு கட்டும் பணி நடக்கிறது. கான்கிரீட் தூண்கள் அமைப்பதற்காக, 5 அடிக்கும் அதிகமான ஆழத்தில் தோண்டப்பட்ட குழிகளில், மழைநீர் முழுவதுமாகத் தேங்கியிருந்தது.
நேற்று (நவ.,7) மதியம், வீட்டின் அருகே விளையாடிக்கொண்டிருந்த அனுஸ்ரீயைக் திடீரெனக் காணவில்லை.
உறவினர்களும், அக்கம்பக்கத்தினரும் தேடியபோது, தண்ணீர் தேங்கியிருந்த குழியின் அருகே, சிறுமியின் காலணி கிடப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து குழியினுள் இறங்கித் தேடியபோது சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்டார். தகவலறிந்து வந்த போலீசார் உடலைக் கைப்பற்றி, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.