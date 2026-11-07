மத்திய, மாநில அரசு நிதியில் கிராம ஊராட்சிகளில் 535 திட்ட பணிகள்! ஊட்டி மற்றும் பிற பகுதிகளில் பணிகள் ‘விறு விறு’
மத்திய, மாநில அரசு நிதியில் கிராம ஊராட்சிகளில் 535 திட்ட பணிகள்! ஊட்டி மற்றும் பிற பகுதிகளில் பணிகள் ‘விறு விறு’
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 06:16 PM
ஊட்டி:
நீலகிரி மாவட்டத்தில், ஊட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், 22 கோடி ரூபாயில், 535 திட்ட பணிகள் உட்பட பிற ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் விரைவாக நடந்து வருகிறது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில், ஊட்டி, குன்னுார், கோத்தகிரி, கூடலுார் வட்டங்களின் கீழ், 35 கிராம ஊராட்சிகள் இருந்தன. அதில், பெரும்பாலான ஊராட்சிகள் மலைப்பகுதிகளாக இருப்பதாலும், போதுமான சாலை வசதிகள் இல்லாமை, கிராமங்கள் அதிக அளவில் இருப்பதாலும், ஒன்றியம் மற்றும் ஊராட்சி அலுவலகங்களை அணுகுவதற்கு வசதிகள் இல்லாத நிலையில். இந்த ஊராட்சிகளை பிரிக்க வேண்டும் என்ற பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஊராட்சிகள் பிரிக்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, புதியதாக குந்தா, பந்தலுார் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உருவாக்கப்பட்டு, 6 ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் கீழ், 96 கிராம ஊராட்சிகள் செயல்பட்டு வருகிறது.
ரூ. 22 கோடியில் வளர்ச்சிப் பணிகள்
அதில், ஊட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் கீழ், 38 கிராம ஊராட்சிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த, 2025–-26ம் ஆண்டில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசு நிதியின் கீழ், 22 கோடி ரூபாயில், லோக்சபா உறுப்பினர் மேம்பாட்டு திட்டம், சட்டசபை உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம், அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம், முதல்வரின் கிராமசாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டம், முதல்வரின் வீடுகள் மறு கட்டமைப்பு திட்டம், பொது நிதியில் வட்டார ஊராட்சி மற்றும் கிராம ஊராட்சி திட்டம், நம்ம ஊரு நம்ம அரசு திட்டம், ஊரக சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் என , 535 திட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல், பிற ஊராட்சி ஒன்றியங்களான, குன்னுார், கோத்தகிரி, கூடலுார், பந்தலூர், மற்றும் குந்தா ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் கீழ், பல கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு திட்ட பணிகள் விரைவாக நடந்து வருகிறது.
வீடுகள் மறு கட்டமைப்பு திட்டம்
மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை, முதல்வரின் வீடுகள் மறு கட்டமைப்பு திட்டத்தில் ஆறு ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், 60 சதவீதம் வீடுகள் மறு கட்டமைப்பு செய்ததில் பெரும்பாலான பயனாளிகள் பயனடைந்துள்ளனர். அதேபோல, கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டம், ஊரக சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தில் முக்கிய பங்காக, 70 சதவீதம் சாலைகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சில பணிகளுக்கு திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு விரைவில் பணிகள் மேற்கொள்ளவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா கூறுகையில், ‘‘நீலகிரியில், 6 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன. ஊட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், 2025-–26ம் நிதி ஆண்டில், 22 கோடி ரூபாயில், 535 திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல், பிற ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. பணிகளின் தரம் குறித்து அவ்வப்போது ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, பணிகளை விரைவு படுத்த வேண்டும் என, அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது,’’ என்றார்.