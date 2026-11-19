உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் சிறப்பு முகாமில் உழவர் அட்டை
உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் சிறப்பு முகாமில் உழவர் அட்டை
ADDED : நவ 18, 2026 06:50 PM
ஊட்டி:
கோத்தகிரி ஒன்னதலை கிராமத்தில் உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில் திட்ட முகாம் நடந்தது.
மாநில அரசன் சார்பில், மக்களின் குறைகளை கேட்டு, உடனுக்குடன் தீர்வு காணும் வகையில், 'உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்' என்ற திட்டம் ஒவ்வொரு மாதமும் நடத்தப்படுகிறது.
அதன்படி, ஊட்டி வட்டம், கக்குச்சி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் இன்று (நவ.,18) முகாம் நடந்தது. காலை, 9:00 மணி முதல் மாவட்ட உயர்நிலை அலுவலர்கள், வருவாய் கிராமங்கள் வாரியாக கள ஆய்வில் ஈடுபட்டனர். அரசு அலுவலகங்களிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். ஆய்வின் போது, மக்களின் குறைகள் கேட்கப்பட்டது. அரசின் அனைத்து திட்டங்களும், சேவைகளும் மக்களை சென்றடைவதை உறுதி செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஒன்னதலை சமுதாய கூடத்தில், ஊட்டி ரோஜா பூங்கா தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் இருந்து, உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர் ஜான் பாஸ்கோ, 100 விவசாயிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட மனுக்களின் படி, ஆதார் மற்றும் சிட்டா நகல்களை சரிப்பார்த்து உழவர் அட்டைக்கான சான்றிதழ் வழங்கினார். திரளான மக்கள் பங்கேற்றனர்.