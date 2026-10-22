சுற்று சூழலை பாதுகாக்க ஒரு லட்சம் மரக்கன்று நடவு பணி: ஊட்டி நகராட்சியில் பணிகள் ‘விறு விறு’
சுற்று சூழலை பாதுகாக்க ஒரு லட்சம் மரக்கன்று நடவு பணி: ஊட்டி நகராட்சியில் பணிகள் ‘விறு விறு’
UPDATED : அக் 18, 2026 04:39 PM
ADDED : அக் 18, 2026 04:34 PM
ஊட்டி: ஊட்டி நகராட்சியில் பசுமை நகரம் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் நட திட்டமிடப்பட்டு பணிகள் நடந்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் மொத்த வனப்பரப்பு மற்றும் மரங்களின் பரப்பளவு மாநிலத்தின் மொத்த பரப்பளவில் , 22 முதல் 23 சதவீதம் வரை உள்ளது. 33 சதவீதம் அதிகரிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பல திட்டங்கள் வாயிலாக தமிழகத்தில் வனப் பரப்பளவை அதிகரித்தல் மற்றும் நகர் பகுதிகளில் மரம் வளர்க்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில் , நகராட்சிகளில் மரங்களை நட்டு பசுமைப் பரப்பை அதிகப்படுத்துவதற்காக பசுமை நகரம் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை குறைத்து , தூய்மையான மற்றும் நிலையான நகர்ப்புற சூழலை உருவாக்குதல் , நீர் நிலைகளை பாதுகாத்தல் இதன் முக்கிய நோக்கங்களாகும். அதேபோல், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உத்தரவுப்படி, இத்திட்டத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மரக்கன்று நடவு பணி துரித கதியில் மேற்கொண்டு, இயற்கை சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும். என, அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள்
இதன் ஒரு பகுதியாக ஊட்டி நகராட்சியில் மரக்கன்றுகள் நடும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. ஊட்டி நகரின் நுழைவு பகுதியான லவ்டேல் சந்திப்பில் நகராட்சி கமிஷனர் தாமோதரன் தலைமையில் சுகாதார அலுவலர் அப்துல் ஜப்பார் , ஆய்வாளர் மால் முருகன் , மேற்பார்வையாளர் மனோகரன் தலைமையிலான குழுவினர் மரக்கன்றுகள் நட்டனர்.
கமிஷனர் தாமோதரன் கூறுகையில் , பசுமை நகரம் திட்டத்தின் வாயிலாக ஊட்டியில் மட்டும் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடத்திட்டுமிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே அரசு கலைக்கல்லூரி செல்லும் சாலையில் ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. இதன் தொடர்ச்சியாக ஊட்டி நகரின் நுழைவு வாயில் பகுதியில் தற்போது மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. விரைவில் அனைத்து இடங்களிலும் மரக்கன்றுகள் நடப்படும். விருப்பம் இருந்தால் தன்னார்வலர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் . என்றார்