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போதை பழக்கத்திற்கு எதிரான உறுதிமொழி

போதை பழக்கத்திற்கு எதிரான உறுதிமொழி

ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM

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கோத்தகிரி: கோத்தகிரி கம்பட்டி கிளை நுாலகம் வாசகர் வட்டம் சார்பில், போதை பழக்கத்திற்கு எதிரான உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.

வாசகர் வட்ட தலைவர் பெள்ளா கவுடர் தலைமை வகித்தார்.

நுாலகர் சையது அஸ்லாம் முன்னிலை வகுத்து பேசுகையில்,‘‘பொருளாதார இழப்பிற்கும், அனைத்து குற்ற சம்பவங்களுக்கும் போதை பழக்கமே மூல காரணமாக உள்ளது. இளம் வயது பள்ளி குழந்தைகள் போதை பொருட்கள் பயன்படுத்துவதால், அவர்களின் நினைவுத்திறன் பாதிக்கப்படுகிறது. மேலும், போதைக்கு அடிமையாகும் நிலை ஏற்படும்.

எனவே, போதை பழக்கத்தை முழுக்க தவிர்க்க மற்றவர்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்,’’என்றார். தொடர்ந்து, வாசகர் வட்டம் சார்பில், பொதுமக்கள் ஒருங்கிணைந்து போதை பொருட்களுக்கு எதிரான உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது. இதில், வாசகர்கள் உட்பட, ஏராளமான பங்கேற்றனர்.

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