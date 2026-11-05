விதைகளை விற்கும்போது விற்பனை ரசீது கட்டாயம்! விதிமீறல் கண்டறிந்தால் நடவடிக்கை பாயும்
விதைகளை விற்கும்போது விற்பனை ரசீது கட்டாயம்! விதிமீறல் கண்டறிந்தால் நடவடிக்கை பாயும்
ADDED : நவ 04, 2026 08:46 AM
ஊட்டி: 'மலை மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு தரமான விதைகளை மட்டுமே விற்பனை செய்வதை கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்; விதிமுறைகள் கடைப்பிடிக்காத விற்பனையாளர்களின் விதை உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்,' என, எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரியில் தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக மலை காய்கறி விவசாயம், 20 ஆயிரம் ஏக்கரிலும், தேயிலை தோட்டத்திற்கு இடையே, 5 ஆயிரம் ஏக்கரில் ஊடு பயிராகவும் காய்கறிகள் பயிரிடப்படுகிறது.
மலை பகுதியில், 'எல் நினோ' எதிரொலி காரணமாக தென்மேற்கு பருவமழை நிகர சராசரியை விட மிகவும் குறைவாக பெய்துள்ளது.
இங்கு பயிரிடப்படும் மலை காய்கறி பயிர்களுக்கு போதிய நீர் இல்லாமல் வறட்சியினால் பயிர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில், பயிர்களை பாதுகாக்க விதை கடினப்படுத்துதல் தொழில்நுட்பத்தை விவசாயிகள் கையாள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?
மாவட்டத்தில் தற்போது, வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில், அவ்வப்போது கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழையால் விவசாய நிலங்களுக்கு ஏற்ற சீதோஷ்ண நிலை ஏற்பட்டதை அடுத்து, விவசாயிகள் சாகுபடி பணியில் தீவிரம் காட்டியுள்ளனர். இந்நிலையில், விவசாயிகளுக்கு தேவையான விதைகளை, விதை உரிமம் பெற்ற விற்பனையாளர்கள் மட்டுமே விற்க வேண்டும்.
விற்பனைக்கு வைக்கப்படும், அனைத்து வகையான விதைகளுக்கும் முளைப்பு சான்று, பதிவு சான்று, கொள்முதல் பட்டியல் விற்பனையின் போது வைக்க வேண்டும். விவசாயிகளுக்கு விதைகளை விற்கும் போது கட்டாயம் விற்பனை ரசீது வழங்க வேண்டும்.
விற்பனை கடைகளில் இருப்பு விபர பலகையில் தினசரி விதைகளின் அளவு, விலை குறித்து குறிப்பிட வேண்டும்.
விவசாயிகள் இடைத்தரகர்கள் வாயிலாக விதைகளை வாங்க வேண்டாம்.
இடைத்தரகர்கள் யாரேனும் விதை சட்டத்திற்கு புறம்பாக விற்றால், உடனே விதை ஆய்வாளர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
விதை உரிமம் இன்றி விதைகளை விற்பனை செய்வது விதை கட்டுப்பாட்டு ஆணை படி தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.
இது குறித்து விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் சுமதி கூறுகையில், “மாவட்டத்தில் விதை விற்பனையாளர்கள் பாவற்காய் உட்பட பிற காய்கறி விதைகளை விற்கும் பொழுது விதை சட்ட விதி முறைகளை கட்டாயம் கடைபிடித்து விவசாயிகளுக்கு தரமான விதைகளை மட்டுமே விற்க வேண்டும்.
விதிமுறைகள் கடைபிடிக்காத விற்பனையாளர்களின் விதை உரிமம் ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,” என்றார்.
தகவல் பெறலாம்...
மாவட்டத்தில், கூடலூர், பந்தலூர் பகுதிகளில் பாகற்காய் விவசாயம் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி விவசாயிகள் சாகுபடி குறித்த தொழில் நுட்பங்களை ஊட்டியில் உள்ள தோட்டக்கலைத்துறை மற்றும் தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.