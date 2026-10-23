அருவங்காடு தொழிற்சாலை பள்ளி மைதானத்தில் உலா வரும் கரடி
அருவங்காடு தொழிற்சாலை பள்ளி மைதானத்தில் உலா வரும் கரடி
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 06:04 PM
குன்னுார்: அருவங்காடு கார்டைட் தொழிற்சாலை வளாகத்தில் சி.எப்., மேல்நிலை பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் கரடி உலா வந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குன்னுார் வனப்பகுதியிலிருந்து உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி கரடிகள் நகர பகுதியில் உலா வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, 9:00 மணியளவில் அருவங்காடு கார்டைட் தொழிற்சாலை வளாகத்தில் உள்ள சி.எப்., மேல்நிலை பள்ளி விளையாட்டு மைதான பகுதியில் கரடி உலா வந்தது. பார்வையாளர் மாட பகுதியில் நீண்ட நேரம் சுற்றி திரிந்தது. அங்குள்ள கட்டடத்தின் படிக்கட்டு பகுதியிலும் அமைதியாக பதுங்கியது. இதனை பார்த்த மக்கள் ‘வீடியோ’ எடுத்துள்ளனர். இதனால், மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
மக்கள் கூறுகையில்,‘வனத்துறையினர் இப்பகுதியில் இரவு நேர கண்காணிப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தி, கரடியை கூண்டு வைத்து பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விட வேண்டும்,’ என்றனர்.