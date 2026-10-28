வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட காட்டு யானை மரத்தில் சிக்கிபலி
வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட காட்டு யானை மரத்தில் சிக்கிபலி
ADDED : அக் 28, 2026 06:17 PM
கூடலுார்: தெங்குமரஹாடா பகுதியில், மழை வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட காட்டு யானை மரத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தது.
நீலகிரி கிழக்கு சரிவு வனச்சரகம், தெங்குமரஹாடா வனப்பகுதியில் நேற்று (அக்.,27), வன ஊழியர்கள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்பகுதியில் உள்ள குகைமண் ஓடையில், மரத்தில் சிக்கி அழுகிய நிலையில் காட்டு யானை இறந்து கிடப்பது தெரிய வந்தது.
தகவலின் பேரில், மசினகுடி துணை இயக்குனர் வித்யாதர், வனச்சரகர் வெங்கடேஷ் மற்றும் வனா அதிகாரிகள் உடலை இன்று (அக்.,28) ஆய்வு செய்தனர். முதுமலை கால்நடை டாக்டர் ராஜேஷ்குமார், கோத்தகிரி அரசு கால்நடை டாக்டர் அஸ்வத் ஆகியோர் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்தார்.
வனச்சரகர் வெங்கடேஷ் கூறுகையில், ‘‘இறந்த பெண் யானைக்கு, 55 வயது இருக்கும். கனமழையின் போது குகைமண் ஓடையில் ஏற்பட்ட மழை வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்டு, மரத்தில் சிக்கி யானை இறந்துள்ளது. இறப்புக்கு வேறு காரணம் இருப்பின், பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரியவரும்,’’ என்றார்.