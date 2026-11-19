கைவிடப்பட்ட புதிய வருவாய் அலுவலக கட்டட பணி: பராமரிப்பை மட்டும் மேற்கொள்ள திடீர் முடிவு
கைவிடப்பட்ட புதிய வருவாய் அலுவலக கட்டட பணி: பராமரிப்பை மட்டும் மேற்கொள்ள திடீர் முடிவு
UPDATED : நவ 17, 2026 06:31 PM
ADDED : நவ 17, 2026 06:26 PM
கூடலுார்: கூடலுாரில் கடந்த ஆட்சியில், 5.9 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் துவக்கப்பட்ட புதிய வருவாய் அலுவலகம் கட்டடத்தின் கட்டுமான பணி திட்டம் கைவிடப்பட்டு, பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கூடலுார் பழைய கோர்ட் சாலையில், வருவாய் துறைக்கு சொந்தமான ஆங்கிலேயர் காலத்து கட்டடத்தில், கருவூலம், வருவாய் அலுவலகங்கள், வனச்சரகர் அலுவலகங்கள், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. அங்கு போதுமான இடவசதி இல்லாததால், அரசு ஊழியர்கள், பொதுமக்கள் பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பார்க்கிங் வசதியுடன் கூடி ஒருங்கிணைந்த வருவாய்த்துறை அலுவலக கட்டடம் கட்டுவதற்காக கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில், 5.6 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இங்கு செயல்பட்ட அரசு அலுவலகங்கள், வேறு அரசு கட்டடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு பணிகளை துவங்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
முதல் கட்டமாக, தாலுகா அலுவலகம், ஆவின் நிர்வாகத்துக்கு சொந்தமான கட்டடத்திற்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கை நடந்தது. இதற்காக, பதிவு அறையில் உள்ள ஆவணங்களை, கூடலுர் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்திற்கு மாற்றும் பணி நடந்தது.
இந்நிலையில், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதால், புதிய தாலுகா அலுவலகம் கட்டும் பணியை அரசு கைவிட்டு, கட்டட பராமரிப்பு பணியை மட்டும் மேற்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளது.
கூடலுார் தாசில்தார் முனீஸ்வரன் கூறுகையில்,‘‘இங்குள்ள கட்டடங்களில் செயல்பட்டு வரும் பல அரசு அலுவலகங்களை வேறு இடத்துக்கு மாற்றுவதில் பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல் உள்ளதால், அரசின் உத்தரவின்படி, புதிய கட்ட்டம் கட்டும் பணிகள் கைவிடப்பட்டு, பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது,’’ என்றார்.