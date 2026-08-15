மதுக்கடைகள் இன்று மூடல் விற்பனை செய்தால் நடவடிக்கை
மதுக்கடைகள் இன்று மூடல் விற்பனை செய்தால் நடவடிக்கை
ADDED : ஆக 14, 2026 01:40 PM
கோத்தகிரி: சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு, டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் இன்று மூடப்படுகிறது.
கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பு:
நீலகிரி மாவட்டத்தில் செயல்படும் எப்.எல்.,–1 மதுபான சில்லறை விற்பனை கடைகள்; எப்.எல்.,–2 கிளப் பார்கள்; எப்.எல்.,–3ஏ ஆகியவற்றில், சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, இன்று எல்வித மதுபானங்களும் விற்பனை செய்யக்கூடாது. தவிர, டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனை கடைகள், கிளப்புகள், ஓட்டல் பார்கள், தமிழ்நாடு ஓட்டல்களில் உள்ள பார்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு இருக்கும்.
இந்த உத்தரவை மீறி, மதுபானங்களை விற்பனை செய்வது கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட மது விற்பனை உரிமைக்காரர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மீது, தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு சட்டம், 1937 மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட இதர விதிகளில் குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
மாவட்டத்தில், கடைகள் திறக்கப்பட்டு விற்பனை செய்வது குறித்து பொதுமக்களுக்கு தகவல் கிடைத்தால், 0423–2234211; 0423 2223802 தொலைபேசி எண்களை தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம். இவ்வாறு, கலெக்டர் கூறியுள்ளார்.